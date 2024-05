Rio Negro possui mais de dois mil microempreendedores individuais

Rio Negro conta com o atendimento do Espaço Empreender, que fornece a formalização, capacitações, acesso a crédito via Fomento Paraná, licenças e alvarás, escritório de compras públicas, entre outros atendimentos.

O espaço tem seu foco no atendimento aos microempreendedores individuais (Meis). Segundo dados do portal de comunicação do Governo Federal, atualmente o município de Rio Negro conta com 2.290 empresas enquadradas como MEI.

Nesta quinta-feira o Espaço Empreender ofereceu no Centro do município diversos serviços para os empreendedores e para quem deseja sair da informalidade. A ação fez parte da Semana do Microempreendedor Individual do Sebrae.

De janeiro até a presente data o Espaço Empreender de Rio Negro já registrou 2.722 atendimentos aos empreendedores, dos mais variados ramos. São três locais especializados de atendimento:

Espaço Empreender Prefeitura

Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070 – Seminário

Telefone/WhatsApp: (47) 3642-7713

Espaço Empreender Lageado dos Vieiras

Rua Luís Neppel, 1142 – Lajeado dos Vieiras

Telefone: (41) 3543-1062

Espaço Empreender Antigo Paço Municipal: