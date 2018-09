Caps de Itaíopolis desenvolveu várias atividades durante o mês do Setembro Amarelo

Compartilhar no Facebook

O Centro de Atenção Psicossocial – Caps de Itaiópolis organizou diversas atividades neste mês que fazem parte do Setembro Amarelo, campanha brasileira de prevenção ao suicídio, iniciada em 2015. É uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida (CVV), do Conselho Federal de Medicina (CFM) e da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP).

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Entre as atividades desenvolvidas foram feitos e distribuídos folders informativos, palestras com psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais que também gravaram mensagens que foram transmitidas nas rádios.

Os profissionais do Caps lembram que não é somente no mês de setembro que acontecem as atividades de prevenção, durante o todo ano os profissionais da área fazem o serviço de prevenção que é intensificado neste mês.