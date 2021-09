CAPS de Itaiópolis realiza conscientização sobre o setembro amarelo

Setembro Amarelo! Muitas pessoas não sabem o que esse mês e essa cor fazem no meio de muitas postagens, placas e cartazes. Para muitos, setembro sempre foi só mais um mês.

Mas, para muitos é muito mais do que isso, muito mais que uma cor, que um mês, placas e postagens. Setembro amarelo representa algo que precisa ser falado: o suicídio!

O suicídio é algo que mata em média uma pessoa a cada 40 segundos em todo o mundo. É a segunda principal causa de mortes entre os jovens. A decisão de tirar a própria vida é algo multifatorial. Uma pessoa se sente compelida em encerrar sua vida por uma série de motivos, que na imensa maioria dos casos estão associados a transtornos mentais. E o principal deles é a depressão, que muitas vezes é confundida com uma simples tristeza passageira, o que não é.

Essa história de que tudo bem, de que tudo logo vai passar, muitas vezes não passa. O cérebro de uma pessoa com depressão é um cérebro alterado, diferente. Alteração tamanha que muitas vezes leva a pessoa a um ato de desespero extremo como o suicídio. Por mais que seja quase inevitável que não fiquemos procurando por uma ou outra razão que justifique uma atitude como essa, não existe um motivo específico. O suicídio é algo muito difícil de compreender. Principalmente pra quem vê do lado de fora. Por isso existe um incomodo tão grande em relação a esse assunto, muitas vezes por essa ignorância comum e essa falta de empatia que o suicídio é visto como um ato de fraqueza. Por outro lado existem pessoas que o vêem como um ato de coragem, já que se desprender da vida, que é algo tão valioso, não é algo simples. Mas a realidade é que o suicídio não é um ato de coragem e muito menos de fraqueza. O suicídio é um ato de DESESPERO.

Além da depressão, muitos outros fatores podem estar associados ao suicídio, como o alcoolismo, questões de isolamento social, desemprego, questões psicológicas como perdas emocionais, insucesso na escola, doenças mentais, dinâmica familiar, condições clinicas incapacitantes, entre outros.

No município de Itaiópolis, uma das instituições que trabalha pela causa é o CAPS, que encontra-se localizado ao lado do Hospital Municipal. Toda pessoa que precisar desse atendimento, pode contar com nosso serviço. O CAPS através de sua equipe realiza o atendimento do paciente próximo da família e todo o cuidado terapêutico.

No dia 15 de setembro a equipe realizou um trabalho de conscientização através de distribuição de panfletos e demais materiais a população, realizando orientações sobre o assunto. Além de outras ações realizadas durante todo o mês em prol da campanha.

A cor da campanha foi dotada da história de um jovem americano de apenas 17 anos que tirou a própria vida usando seu carro amarelo. Seus amigos e familiares distribuíram no dia de seu funeral fitas amarelas e mensagens de apoio para pessoas que estivessem enfrentando o mesmo desespero, e a mensagem foi se espalhando mundo afora.

“Você é mais forte do que imagina. ACREDITE!”

Texto: CAPS de Itaiópolis

