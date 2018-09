Cerca de 60 itaiopolenses são selecionados para a próxima fase do serviço militar

No total, 200 jovens itaiopolenses alistados no serviços militar prestam juramento a bandeira

Na manhã da última segunda-feira 17, reuniram-se no Ginásio de Esportes Francisco Linzmeier, 140 jovens alistados no serviço militar, dos quais 34 ficaram aptos para a 2ª chamada que ocorrerá no mês de dezembro. O evento foi coordenado por 12 militares do 5º RCC de Rio Negro, onde os jovens selecionados deverão servir a pátria.

Já na manhã da última terça-feira 18, ocorreu a seleção e juramento de mais 60 alistados que poderão ter a honra de ser chamado para as fileiras do Exército Brasileiro, totalizando 200 alistados do município de Itaiópolis.

Para a solenidade feita pelos Militares do 5º RCC, estiveram presentes o vice-prefeito Alvaro Heilmann, os vereadores Osvaldo Bueno, Otávio Melnek e Julmar Zerger e funcionários da administração municipal e diretores das escolas Renascer, Bom Jesus, Virgílio Várzea e Centro Educativo, pelo Com. do Corpo de Bombeiros Voluntários de Itaiópolis