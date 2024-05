Ajuda ao Rio Grande do Sul: veja o que doar nas agências dos Correios

Empresa solicita que as pessoas sigam com doação de água, alimentos, ração para pet, material de limpeza e higiene; recebimento de vestuário está temporariamente suspenso 

Cerca de 70% dos donativos destinados ao Rio Grande do Sul que foram entregues pela popula√ß√£o nas ag√™ncias de Correios em todo o Brasil s√£o pe√ßas de vestu√°rio. Assim, conforme entendimento da empresa com a Defesa Civil, o recebimento de pe√ßas de vestu√°rio nas ag√™ncias dos Correios est√° temporariamente suspenso, j√° que a empresa possui estoque suficiente para entrega ao estado ga√ļcho.

A estatal solicita que a popula√ß√£o siga com as doa√ß√Ķes de √°gua, alimentos da cesta b√°sica, ra√ß√£o para pets, material de limpeza seco e de higiene pessoal.

As doa√ß√Ķes podem ser realizadas em todas as mais de 10 mil ag√™ncias dos Correios do Brasil para serem transportadas, gratuitamente, para a Defesa Civil no Rio Grande do Sul ( clique aqui ¬†e confira o endere√ßo e o hor√°rio de funcionamento das ag√™ncias).

Cerca de 14 mil toneladas de doa√ß√Ķes foram recebidas pelos Correios e, desse total, cerca de 3 mil toneladas j√° foram entregues √† Defesa Civil, em Porto Alegre. A empresa realiza gest√£o log√≠stica do restante da carga, liberada conforme orienta√ß√£o da Defesa Civil.

O que doar (por ordem de prioridade)

√Āgua e itens de cesta b√°sica (verifique a validade de todos os itens e n√£o doe se estiverem vencidos ou perto do vencimento);

Itens de higiene pessoal (escova de dente, creme dental, sabonete, absorventes, papel higiênico e fraldas geriátricas e infantil);

Itens de limpeza (secos, como sab√£o em barra, sacos de lixo, panos de limpeza, luvas, escova de limpeza, esponjas).



Para facilitar a triagem das doa√ß√Ķes

Cestas b√°sicas devem ser entregues j√° fechadas ou com os alimentos reunidos em sacos transparentes.

O ideal também é que os itens de higiene pessoal sejam entregues já reunidos em kits, em sacos transparentes.

Separe os itens por categorias e coloque em caixas ou sacolas que podem ser fechadas/amarradas.

Coloque em caixas ou sacola com boa vedação, com cuidado para não haver rasgos ou furos.



Volunt√°rios

Os Correios estão recrutando pessoas para ajudar na triagem de donativos nas cidades de Brasília (SOF Sul) e nos municípios de Cajamar e Guarulhos, na Grande São Paulo. O apoio será necessário nos municípios de Cajamar e Guarulhos, no estado de São Paulo; em Brasília (DF), no Setor de Oficinas Sul/SOF Sul; e em Curitiba, Cascavel e Londrina, no Paraná.

As inscri√ß√Ķes podem feitas pelos e-mails sgreo-bsb@correios.com.br¬†(Bras√≠lia), pelo formul√°rio https://forms.office.com/r/aWbDzJ2Ac1¬†(S√£o Paulo) e voluntariosparana@correios.com.br¬†(Paran√°), e devem conter nome completo e telefone de contato. Mais informa√ß√Ķes sobre a atua√ß√£o como volunt√°rio tamb√©m podem ser obtidas nesses e-mails de contato.