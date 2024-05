Realizada a abertura dos Jogos Escolares do Paraná em Rio Negro

O governo do Estado do Paraná, através da Secretaria de Estado da Educação e Secretaria de Estado do Esporte, juntamente com o Núcleo Regional Área Metropolitana Sul e Prefeitura Municipal de Rio Negro, realizaram na noite desta sexta-feira a abertura oficial da 70ª edição dos Jogos Escolares do Paraná – fase regional em Rio Negro.

O evento ocorreu no Ginásio de Esportes José Müller com a presença dos alunos atletas e suas delegações, autoridades e público em geral que aprecia a prática esportiva.

Após o desfile das delegações houve o hasteamento das bandeiras e a execução do hino do Brasil, do Estado do Paraná e do Município de Rio Negro. Durante o seu discurso o prefeito James Karson Valério declarou oficialmente aberta a fase regional dos Jogos Escolares do Paraná em Rio Negro.

O evento também teve a entrada do fogo simbólico e acendimento da pira olímpica. O estudante e atleta rio-negrense Eduardo Henrique Rigoti foi o responsável por esta bonita ação. Ele representa o município de Rio Negro no Campeonato Paranaense de Karatê, sendo bicampeão paranaense na categoria Kumite, bicampeão paranaense na categoria Kata e campeão na Copa Open de São José dos Pinhais. Em novembro Eduardo participará do Campeonato Brasileiro que acontecerá na cidade de Recife-PE.

A honraria do “juramento do atleta” foi realizada pelo aluno atleta Kauê Ruthes Maidl. Ele é aluno da Escola Municipal João da Silva Machado e atleta da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Rio Negro. Kauê participa dos treinamentos oferecidos pelo Projeto SMEL Kids, voltado às crianças de 5 a 10 anos de idade. Este projeto é oferecido gratuitamente pela Prefeitura de Rio Negro.

A abertura dos jogos também teve a apresentação da Banda Marcial do Colégio Estadual Barão de Antonina de Rio Negro, que vem se destacando cada vez mais em toda a região pelo brilhantismo de suas apresentações que encantam todas as gerações.

Aproximadamente 2.500 alunos atletas estarão em Rio Negro até o dia 22 de maio participando de diversas modalidades: atletismo paradesportivo, atletismo, basquetebol, futsal paradesportivo, futsal, handebol, tênis de mesa, voleibol e xadrez.

Participam desta fase os municípios: Rio Negro, Agudos do Sul, Araucária, Balsa Nova, Campo do Tenente, Contenda, Fazenda Rio Grande, Lapa, Mandirituba, Piên, Quitandinha, São José dos Pinhais e Tijucas do Sul.

O município de Rio Negro será representado pelo Colégio Agrícola Lysímaco Ferreira da Costa, Colégio Bom Jesus, Colégio Cívico-Militar Caetano Munhoz da Rocha, Colégio Cívico-Militar Dr. Ovande do Amaral, Colégio Estadual Barão de Antonina, Escola Estadual Alvino Schelbauer, Escola Estadual Inácio Schelbauer, Escola Estadual Maximiano Pfeffer, Escola Municipal Tia Apolônia e Escola Sebastião Malaquias Gomes (APAE).