Covid-19: Itaiópolis emite alerta de emergência

Nesta semana a Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Itaiópolis-SC emitiu um comunicado alertando a população sobre os cuidados com a Covid-19.

A situação é grave na cidade. Nesta terça-feira mais duas mortes foram confirmadas.

Leia o comunicado na íntegra:

ALERTA DE EMERGÊNCIA COVID

A Pandemia Covid-19 está em seu estado mais grave em Itaiópolis. É realmente grave! Estamos com 9 pacientes em UTI, outros pacientes aguardando para serem entubados no Hospital de Itaiópolis e o número de óbitos cresce a cada dia.

Está faltando medicamentos para sedação e não conseguimos comprar a curto prazo, visto que está em falta no mercado brasileiro (na maioria dos fornecedores não há para comprar, e onde tem, está caríssimo).

Também encontramos dificuldades para comprar mais equipamentos e oxigênio. Mais de 100% de aumento nos preços e falta de mercadorias.

A situação não é brincadeira! A população parece já ter se habituado com o vírus, e está descuidando. Percebemos que pacientes mais jovens estão sendo contaminados e o quadro clínico se agravando rapidamente!

Avise seus familiares, fiquem por casa, não saiam em público a menos que seja muito necessário. Mantenha afastamento social, não fiquem muito pertos uns dos outros, lavem as mãos com bastante frequência, usem álcool em gel para esterilizar as mãos, usem máscaras e mantenham elas limpas, tentem manter uma boa alimentação, ingestão de líquidos, fazer algum exercício, tomar sol, manter boas vibrações, positividade mental e cuidar para fortalecer o organismo. PREVISAMOS CONTER O CONTÁGIO!

Em casos de sintomas acentuados (Tosse, dor de garganta, suor excessivo, febre, dores pelo corpo, cansaço, infecção intestinal, diarreias) procurar atendimento médico.

O primeiro atendimento deverá ser na Unidade Básica de Saúde (ESF) de sua área de residência. Os casos mais graves, com febre alta ou sintomas mais acentuados (fortes) poderão ir na Central Covid (8 as 17 horas) ou Hospital (24 horas).

A Central Covid está com sobrelotação de pessoas! Não temos médicos o suficiente para ampliar atendimento. Está faltando médicos, enfermeiros e técnicos em todos os municípios. Se não diminuirmos o atendimento na Central Covid está sujeito a termos que fechar por falta de profissionais.

Informe-se, se sua ESF tem médico (Bom Jesus, Central, Contagem, Lucena, Distrito, Paraguaçu e Iracema) você deve buscar atendimento primeiramente neste local.

Estamos tentando repor médicos na ESF Moema (Médica afastada em função de acidente, deverá retornar dia 22/04) e Vila Nova, até agora, desde 04/01/21, ainda não conseguimos um médico (a) para assumir (não há profissionais disponíveis na região).

POR FAVOR, encarecidamente, só procurem o Hospital de Itaiópolis, Central Covid e Unidades de Saúde (ESF) para atendimentos de maior urgência. Em situações mais simples que possam esperar, evite ir ao setor de saúde enquanto a Pandemia estiver em estado gravíssimo. Põe a mão na consciência, cuide-se enquanto é tempo.

Tivemos cerca de 4 enfermeiros, 2 técnicos de enfermagem, 2 médicos e 1 dentista que pediram para sair, então estamos com a Rede Municipal de Saúde fragilizada. Estamos tentando repor e treinar novos funcionários. Por favor ,precisamos da compreensão e apoio da população.

JUNTOS VAMOS VENCER ESSE VÍRUS, MAS PRECISAMOS QUE CADA UM FAÇA A SUA PARTE.