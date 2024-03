Dia da Mulher foi celebrado na escola Paulo Cristiano Heyse

No espírito de reconhecimento e celebração do Dia da Mulher, a Escola de Educação Básica Paulo Cristiano Heyse promoveu um evento especial, liderado pela Professora Susana M. dos Santos Tavares e com o apoio da Professora Tatiana Josieli Nieckarz, do Professor Mateus Bonez, da Orientadora de convivência Maria Lucimara Maia e de alunos dedicados.

O dia foi marcado pela participação ativa de alunos do Ensino Médio, que declamaram o poema “Mulher” produzido pela turma 101 e cujo os representantes Matias Daniel Polaski e Lauani de Fátima Dolla. Seu envolvimento inspirou seus colegas e destacou a importância do engajamento estudantil na promoção de valores igualitários.

Destacando-se ainda mais neste dia de celebração, a escola teve a honra de receber a visita de Tainara Niedzielski, aluna do EEB Antonio Blaskowski, que compartilhou sua história inspiradora como empreendedora mirim. Seu relato cativante não apenas educou, mas também motivou os presentes a buscar seus objetivos com determinação e coragem.

Além disso, houve a presença marcante da empresária local Clara Winiarski, de Moema, trouxe uma perspectiva inspiradora sobre a força e a resiliência feminina. Sua história de sucesso, marcada por desafios superados e conquistas alcançadas, emocionou a todos os presentes e ressaltou a importância de reconhecer e valorizar as contribuições das mulheres em todas as esferas da sociedade. A recepção calorosa e receptiva da escola para com Clara Winiarski reflete não apenas a admiração por sua trajetória, mas também o reconhecimento do valor das mulheres como agentes de transformação em nossas comunidades. No decorrer da semana também recebemos a visita da Psicóloga Jéssica Haubricht que teve sua fala focada no cotidiano social e em especial no da MULHER.

Em resumo, o evento realizado pela Escola Paulo Cristiano Heyse foi uma celebração significativa do Dia da Mulher, que capacitou e inspirou os participantes a reconhecerem e valorizarem as contribuições das mulheres em nossa sociedade, alimentando a esperança de um futuro mais igualitário e inclusivo para todos.