Igreja Nossa Senhora Medalha Milagrosa de Itaiópolis participa do Outubro Rosa

19 de outubro marca o Dia Internacional do Combate ao Câncer de Mama. Para celebrar a data, a Igreja Nossa Senhora da Medalha Milagrosa de Itaiópolis-SC é iluminada de rosa, em apoio e incentivo à tantas mulheres que vivenciaram a doença ou por ela são acometidas.

Celebra-se anualmente o outubro rosa, que é lembrado por uma cor e significado especiais. Em todo o Brasil, monumentos em pontos turísticos e fachadas de instituições são iluminados com a cor rosa, enfatizando o alerta para uma questão de saúde pública: o câncer de mama, que acomete tantas mulheres em todo o mundo.

Com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença e, principalmente, alertar a sociedade sobre o câncer de mama. É necessário solidarizar-se com a campanha e priorizar a conscientização de que é preciso se cuidar e mais importante ainda, se prevenir. Pois prevenir é celebrar a nossa vida e a vida de quem amamos.  A vida é um dom precioso de Deus e zelar pela vida é um ato de amor e vivência concreta do Evangelho de Cristo.

