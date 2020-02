Itaiópolis realizou o 1º Encontro Pedagógico

Secretaria Municipal de Educação e Esporte em parceria com o Senac, promoveu o 1º Encontro Pedagógico “Uma História de Sucesso”, todos os profissionais de Educação e Esporte, servidores públicos vinculados a esta Secretaria participaram do encontro. Também contou com a participação dos palestrantes: Tema “Sentido e Significado de Felicidade no Trabalho Docente”. dra. Andressa Dorosci Silva de Oliveira e dra. Rosangela Kittel ministrou o tema “Inclusão professores, escola e alunos”.

Para a secretária municipal de Educação e sua equipe foi gratificante poder estar reunindo toda a equipe, o objetivo deste evento é motivar os profissionais, os maiores responsáveis pelo sucesso da educação municipal é de cada profissional que no dia a dia se empenha com muita dedicação busca formas e métodos aprimorando o seu trabalho para obter bons resultados, sempre focando no aluno.

Na oportunidade contou com a presença do prefeito municipal Reginaldo Fernandes Luis, onde em sua fala, enalteceu o trabalho prestado pelos profissionais de educação e de cada servidor, cada um tem sua importância em sua função que exerce.

Dando continuidade no dia 05/02, a Secretaria Municipal de Educação e Esporte através da coordenadora de Educação Infantil, realizou a 1º Capacitação de Educação Infantil (CEI) com a equipe das Auxiliares dos (CEI), durante o evento contamos com a participação das palestrantes: dra. Vanusa Stoltz fisioterapeuta), Gisele Karasinski nutricionista, Antonia Cristiane Leandro enfermeira, Elen Pontalti enfermeira, as palestrantes ministraram temas que ampliaram seus conhecimentos, com objetivo destes profissionais em atendimento as crianças possam prestar um trabalho com conhecimentos e que a prioridade sempre seja a criança.