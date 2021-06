Itaiópolis recebe doação de câmaras para refrigeração das vacinas contra a COVID-19

A Nidec Global Appliance, detentora da marca Embraco, está contribuindo para a imunização da COVID-19 em Santa Catarina. A companhia doou, com apoio da Indrel Scientific, quatro câmaras frias para a refrigeração de vacinas em Itaiópolis, município no Norte do Estado e sede da unidade fabril de Componentes & Cooling desde 1990.

A doação, viabilizada por meio do movimento nacional Unidos Pela Vacina, foi oficializada nesta quarta-feira, 9 de junho, durante visita na unidade de Mozart Myczkowski, prefeito de Itaiópolis, Amauri Gelbcke, Secretário da Agricultura, Viação e Obras Públicas, Everton Carlos Andrzejewski, Secretário da Indústria, Comércio, Turismo e Cultura, e Araci Gelbcke Wielewski, Secretária de Saúde.

Cada uma das quatro câmaras doadas possui 280 litros e capacidade para refrigerar até 80 mil vacinas entre 2 e 8 graus. Os equipamentos utilizam compressores da marca Embraco e serão destinados às Unidades Básicas de Saúde Rural e Centrais. Serão instalados até a próxima semana, viabilizando maior velocidade na vacinação no município.

A Indrel Scientific, indústria de refrigeração científica e cliente Nidec Global Appliance no segmento de refrigeração comercial, é parceira nessa benfeitoria.

Sobre a Nidec Global Appliance

Com mais de 15 mil colaboradores distribuídos em 9 países, a Nidec Global Appliance fabrica e comercializa produtos para aplicações comerciais e residenciais, incluindo soluções de refrigeração, motores para máquinas de lavar, secadoras e lavadoras de louça, assim como componentes para sistemas de aquecimento, ventilação e ar-condicionado. É focada em entregar um portfólio completo e inovador com altos padrões de qualidade, confiabilidade, competitividade e eficiência energética. A divisão é parte da Nidec Corporation, líder global na fabricação de motores e componentes para uma ampla variedade de indústrias, com sede no Japão. Para mais informações, acesse a apresentação corporativa.

Sobre a Indrel Scientific

Empresa pioneira, com mais de 55 anos de experiência, na produção de equipamentos científicos para áreas médicas, laboratoriais e de pesquisa. São aproximadamente 70 mil equipamentos instalados em 30 países. Mais informações em indrel.com.br.