Paróquia Nossa Senhora da Medalha Milagrosa inaugura nova gruta

Neste ano de 2022 a Paróquia Nossa Senhora da Medalha Milagrosa de Itaiópolis-SC recebe uma belíssima Gruta com a imagem de sua Padroeira junto ao seu jardim, que também foi reformulado e idealizado de forma a oferecer um espaço de inspiração, de fé, lazer e devoção, assim como um local que contribui ao turismo da cidade, valoriza a cultura e religiosidade de nossos antepassados, destacando sua beleza e profundidade desde a fundação deste município pelos imigrantes poloneses, alemães e ucranianos.

Junto com esta edifica√ß√£o dedicada a Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, foi idealizada uma outra gruta dedicada √† Nossa Senhora de Lurdes j√° presente neste espa√ßo desde o ano de maio de 1995, assim como tamb√©m uma Fonte, recordando nosso Batismo, atrav√©s do qual somos lavados e renovados na f√©. A Fonte no centro do jardim, representando o sinal da vida, sinal da presen√ßa de Deus que transforma a exist√™ncia humana. “A √°gua simboliza a eternidade justamente porque a √°gua leva a pessoa a essa experi√™ncia de estar mergulhada na vida de Deus”.

Neste dia, ser√£o distribu√≠das as Medalhas de Nossa Senhora. A reelabora√ß√£o e constru√ß√£o deste espa√ßo d√° in√≠cio √†s celebra√ß√Ķes associadas ao dia da Padroeira, lembrado em 27 de novembro, mas tamb√©m √† data de hoje, 25 de mar√ßo, dia da Anuncia√ß√£o do Senhor, intrinsecamente relacionada ao dogma de Maria, M√£e de Deus. Esta foi uma tarefa de dedica√ß√£o e empenho de toda a comunidade e lideran√ßas, mas, principalmente de nosso p√°roco, padre Evandro Bernat, que n√£o mediu esfor√ßos para acompanhar de perto a elabora√ß√£o e desenvolvimento deste maravilhoso projeto, dedicando-se intensamente na realiza√ß√£o do mesmo. Dia a dia pudemos acompanhar esse trabalho que despertou a curiosidade e a expectativa dos paroquianos e colaboradores.

Para comemorar este momento importante para toda a comunidade de fé e do município, celebramos esta Missa Solene para inauguração e bênção destes símbolos da fé, assim como deste jardim que foi harmonizado com o novo ambiente.

O Conselho Paroquial de Pastoral (CPP), reitera que: “A construção da Gruta foi um sonho realizado em nossa cidade. Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa é venerada por milhares de pessoas em todo o mundo. Muitos milagres foram alcançados por intercessão de Maria, com o título de Nossa Senhora da Graças da Medalha Milagrosa. Com muito trabalho, dedicação e fé, nossa comunidade, unida na oração e doação, construiu este espaço, sendo hoje a importante data de sua inauguração, 25 de março de 2022, data que ficará marcada para sempre em nossa memória! Um momento de fé e emoção para todos, em especial para o nosso pároco, que se dedica em nossa Paróquia e busca sempre promover momentos em que somos tocados pela Palavra de Deus e por gestos concretos que nos revigoram na esperança e devoção à Mãe de Deus.

Agradecemos a presen√ßa de toda comunidade, prefeito municipal, al√©m das demais autoridades dos diversos setores, representantes do com√©rcio e ind√ļstrias locais.