A Pastoral da Comunicação (Pascom) da Paróquia Nossa Senhora da Medalha Milagrosa produziu um vídeo de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama, com depoimentos de algumas mulheres.

OUTUBRO ROSA

Celebramos anualmente o outubro rosa com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença e, principalmente, alertar a sociedade sobre o câncer de mama, segunda principal causa de morte entre mulheres.

Conscientizar que é preciso se cuidar e mais importante ainda, se prevenir.

Prevenir é celebrar a nossa vida e a vida de quem amamos.

Pois a vida é um dom precioso de Deus e zelar pela vida é um ato de amor.

“Nosso corpo é o Santuário de Deus e nele habita o seu Santo Espírito.”(1 Cor 3:16,17)

A Paróquia Nossa Senhora da Medalha Milagrosa se solidariza com a campanha, colaborando com a divulgação de depoimentos de algumas mulheres que vivenciaram e venceram a doença, com força, amor e muita fé!

19 de outubro dia Internacional do Combate ao Câncer de Mama.