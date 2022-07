2º Empretec Rural é iniciado em Mafra

Aconteceu na manhã de segunda-feira, dia 4, a solenidade de abertura do 2º Empretec Rural que a Prefeitura de Mafra está oferecendo por meio da Secretaria da Agricultura, em parceria com o SEBRAE, SENAR e Sindicato Rural de Mafra. Acontece no auditório do CEDUP, até o dia 9 de julho.

Estão participando agricultores de Mafra, representantes de pequenas agroindústrias e de órgãos públicos que atuam junto aos agricultores, como Cidasc e INCRA, além de técnicos da Escola Agrícola.

O programa Empretec Rural é um seminário intensivo destinado a aumentar o potencial do participante para gerir melhor o seu empreendimento ou para iniciar um negócio bem-sucedido. Nele se aprende a identificar o potencial empreendedor; a identificar novas oportunidades de negócio e a desenvolver características de comportamento empreendedor.

Profissionalização e agregação de valor

O Prefeito Emerson Maas participou da abertura de evento e destacou a importância da busca pela profissionalização do produtor rural, bem como sua constante capacitação, ações que reverterão na agregação de valores da produção local. Também salientou que o município quer aumentar as compras dos produtos produzidos pelos agricultores mafrenses e da região.

O Secretário de Agricultura de Mafra, Leonardo Navarro Cotrim enfatizou que o Empretec “está dentro do programa de capacitação do agricultores mafrenses da secretaria, sempre no sentido de trazer as principais novidades técnicas e gerenciais”.