54ª Corrida Rústica 1º de Maio Wilson Buch está com inscrições abertas

A Prefeitura de Mafra, por meio do Departamento de Esportes da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura já está com tudo preparado para mais uma edição da Corrida Rústica 1º de Maio – Wilson Buch.

Todos os anos, a Corrida Rústica, um evento tradicional no município, atrai centenas de atletas provenientes de diversas cidades do Sul do país. Essa competição é uma peça fundamental no calendário de eventos anuais da região.

Prova

A largada e chegada acontecem na Praça Ferroviário Miguel Bielecki, no Centro de Mafra. O horário de largada da Categoria Adulta é as 8 horas e da Infantil às 9h30. As provas da categoria adulto tem percursos de 5 e 10km. Já a infantil possui de 400m, 1km e 2km, conforme a faixa etária.

Premiação

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Os organizadores do evento destacam que neste ano, a premiação em dinheiro prevê a distribuição de cerca de R$ 15 mil entre os vencedores das diversas categorias. Todos os corredores receberão medalha de participação. O melhor mafrense colocado na prova de 10km – masculino e feminino – receberá medalha e prêmio de R$ 300,00. A premiação não é cumulativa.

Inscrições

As inscrições na categoria adulto já estão abertas, podendo ser encerradas antes do prazo, caso atinja o limite técnico. As inscrições devem ser realizadas no site oficial: https://bit.ly/3W7PJ8I . Já as inscrições para a categoria infantil (6 a 15 anos) são gratuitas e podem ser feitas no Departamento de Esportes de Mafra que fica na Rua Marechal Deodoro, s/n, Ginásio de Esportes Wilson Buch, Centro. Para os desta categoria e não residentes em Mafra ou Rio Negro, podem se inscrever pelo e-mail: esportemafra@gmail.com

Ajuda ao próximo

O Departamento de Esportes lembra que esta corrida também é uma forma de fazer solidariedade aos carentes. No dia da retirada do Kit da Categoria Adulta, pede-se que seja doado um quilo de alimento não perecível. Para a categoria infantil, pede-se que seja levada a doação no dia da inscrição.

Wilson Buch

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A corrida de rua é uma homenagem que o Município presta a todos os trabalhadores por ocasião do Dia do Trabalhador e também àquele que foi o grande incentivador do esporte Mafrense.

Informações

Mais informações pelo telefone 47 99928-8290, com Jean – diretor geral da prova. O regulamento da 54ª Corrida Rústica Wilsno Buch pode ser consultado acessando a Galeria de Arquivos.