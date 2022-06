Abertas as inscrições para passeio de Cicloturismo em Mafra

Evento faz parte do Festival de Inverno e terá percurso de 30 km, com destino à Vila Ruthes, interior do município. Inscrições 1 kg de alimentos

A Prefeitura de Mafra informa por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura/Departamento de Esportes que está com inscrições abertas para o passeio de Cicloturismo, evento que fará parte da programação do Festival de Inverno, que acontece nos dias 8, 9 e 10 de julho.

O passeio acontecerá no dia 9 de julho e constará de um percurso de aproximadamente 30 km a serem percorridos de bicicleta, por áreas urbana e rural do Município.

Inscrições

As inscrições poderão ser feitas até o dia 7 de julho (quinta-feira) diretamente no Departamento de Esportes, localizado na Rua Marechal Deodoro, s/n (anexo à Casa da Cultura) ou pelos links abaixo:

No ato da inscrição presencial ou antes do passeio, os participantes poderão fazer a doação de um quilo de alimento não perecível que serão entregues na assistência social local. Cada ciclista receberá uma medalha de participação. Vagas com limite técnico de 250 participantes.

Percurso

A saída será às 8 horas, com concentração a partir das 7h30min, na Praça Ferroviário Miguel Bielecki. De lá os participantes sairão com destino à localidade de Vila Ruthes, transitando pela antiga estrada Dona Francisca, saindo na Cerâmica Vila Rica, passando por propriedade particular rural e seguindo pela rua Ramiro Ruthes, Raízes da Tradição, JBS, Bailão do Povo até o Recanto Ruthes. Lá será feita uma parada para hidratação e distribuição de frutas. Na parada no Recanto Ruthes, o ciclista poderá também desfrutar de um café com cuque. O preço é de R$ 10,00 por pessoa, mediante reserva, até o dia 7 de julho pelo telefone (47) 99786 -1553.

O percurso não é considerado difícil, porém, pela distância de 30 km, a organização estipulou em 18 anos a idade mínima de participação. Abaixo dessa idade, só poderão participar ciclistas com autorização dos responsáveis.

Apoio

O evento contará com apoio do Colégio Excelência, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e demais secretarias municipais.

Informações pelos telefones (47) 3642-0488 e 99190-5435 e no site na Prefeitura de Mafra, pelo link https://bit.ly/3NvXuNB