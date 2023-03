Abertura da fase municipal do JESC será nesta segunda-feira em Mafra

Compartilhar no Facebook

Escolas municipais,estaduais e particulares participam desta competição de grande relevância para o esporte municipalÂ

Nesta segunda-feira, dia 3, à s 8h30, no Ginásio Wilson Buch, acontece a abertura dos Jogos Escolares Fase Municipal – Mafra SC  – JESC 2023, nas categorias 12 a 14 anos e 15 a 17 anos, masculino e feminino. Ao todo, 17 escolas, entre municipais (6), estaduais (9) e particulares (2), escalaram seus atletas para disputar as modalidades de: atletismo, atletismo adaptado, badminton, basquetebol, ciclismo, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, judô, karatê, wrestling-luta olímpica, natação, taekwondo, tênis de mesa, voleibol, vôlei de praia, xadrez e futebol de campo.

Locais dos jogos

As disputas acontecem  em diversos locais como o Ginásio Wilson Buch, EEB Barão de Antonina, CEMMA, EMEB Professor Mário De Oliveira Goeldner e EEB Santo Antônio. As escolas vencedoras vão para a etapa microrregional e regional, com datas e locais a serem definidos.

Conheça e torça pelas escolas participantesÂ

ESCOLA MUNICIPAL/ESTADUAL/PARTICULAR Escola Agrícola Municipal Prefeito José Schultz Filho Municipal CEMMA – Centro de Educação do Município De Mafra Municipal EMEB Avencal São Sebastião Municipal CEM Beija-Flor Municipal EMEF São Lourenço Municipal EMEB Professor  Mário De Oliveira Goeldner Municipal EEB Tenente Ary Rauen Estadual EEF Cristo Rei Estadual EEB Barão de Antonina Estadual EEB Hercílio Buch Estadual EEB Dr. Francisco Isabel Estadual EEB Jovino Lima Estadual EEB Monteiro Lobato Estadual EEB Professora Maria Paula Feres Estadual EEB Santo Antônio Estadual Colégio Mafrense Particular Colégio Excelência Particular

Informações

Em caso de dúvidas, entrar em contato com o Departamento Municipal de Esportes/Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, pelos telefones: 47- 991905435  (Carlão – diretor de esportes) ou 47- 999496082  (professor Jefferson).

E-mail: esportemafra@gmail.com