Alunos de Mafra foram selecionados para etapa estadual do projeto MPT na escola

Alunos das escolas do município participaram da etapa municipal do Prêmio MPT na Escola, que consiste na seleção e premiação dos melhores trabalhos literários, artísticos e culturais produzidos nas categorias conto, poesia, música e desenho. Os trabalhos selecionados seguirão para a etapa estadual em setembro.

O Prêmio MPT na Escola tem por objetivo levar a temática do trabalho infantil para a sociedade, por intermédio da comunidade escolar, transformando os profissionais da educação em multiplicadores do conhecimento sobre o tema.

O prefeito Emerson Maas parabenizou os alunos e as escolas por participarem do projeto. “O trabalho de vocês nos gratifica e motiva a fazer ainda mais pela Educação”, afirmou, lembrando todas as ações que a gestão tem feito para melhorar as condições de ensino. Disse ser gratificante ver como os alunos têm aproveitado e apresentado resultados positivos como os do projeto MPT na Escola. “Aproveitem esse período que vocês têm só para estudar”, afirmou e concluiu: “obrigado por participarem desse projeto, por virem aqui e apresentarem. Fiquei encantado”.

Importância das artes

A vice-prefeita Celina Dittrich Vieira cumprimentou os professores, direção das escolas e aos pais, pela sensibilidade de perceber que a escola tem que passar a tanto a informação formal, como também da parte das artes. “A arte é muito importante porque aprimora e sensibiliza o ser humano e quando vocês dão essa oportunidade, saindo do ensino formal, vocês incentivam e descobrem talentos e vocações”, afirmou. Parabenizou os premiados, desejou sucesso e orientou para que se dediquem e estudem muito.

Foram as seguintes as escolas e respectivos alunos selecionados: