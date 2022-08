Alunos do CEMMA trabalham a responsabilidade de todos por um trânsito mais seguro

O trânsito é um assunto que afeta diariamente a vida das pessoas. Todos precisam se deslocar para o trabalho ou para a escola. Muitos utilizam os veículos de transporte como meio de trabalho e outros como lazer. Sendo assim, há algo que todos tem em comum: a convivência com um trânsito muitas vezes não tão simples ou calmo, chegando às vezes a ser trágico mesmo.

E para trabalhar a dependência das pessoas em relação aos transportes, professoras do CEMMA utilizaram jogos e outras formas diferentes, interativas e criativas de conseguir a atenção dos alunos, como a revista educativa “Trânsito, o vai e vem de nossas vidas”, da editora Amigos da Natureza. A Atividade sobre o Trânsito também contou com  parceria do Departamento de Trânsito do Município.

Com o projeto “Trânsito, o vai e vem de nossas vidas”, o respeito à vida e a responsabilidade de cada um no trânsito, foram alguns dos valores trabalhados com cerca de 150 alunos do 4º ano.

A responsabilidade é de todos

Conforme explicaram as professoras Katia, Silvana, Patrícia, Taisa e Inge que desenvolveram o tema, o projeto é simples. “A escola sempre trabalha com trânsito e neste ano recebemos um jornal do Departamento de Trânsito da Prefeitura sobre o trânsito, com conteúdo para crianças, o que nos ajudou bastante nas atividades”.

Elas explicaram que é importante destacar que a responsabilidade no trânsito deve ser de todos, pois são várias pessoas envolvidas: “temos os ciclistas, os pedestres, motoristas de carro, ônibus, os passageiros, os motociclistas … e todos devem ser respeitados para a diminuição dos acidentes”.

Todas as vidas importam

As professoras explicaram que “o projeto pretende ensinar que todas as vidas importam, que esse respeito às vidas só será alcançado quando todos seguirem as regras de trânsito e que as regras existem para estabelecer uma ordem para proteger as pessoas de acidentes, brigas e discussões”.

Quanto à receptividade dos alunos declararam que as crianças adoraram o conteúdo e a maneira como tudo foi conduzido. “Eles puderam falar sobre as próprias vivências, de familiares e conhecidos que infelizmente já passaram por problemas no trânsito, e tudo por não seguirem as regras de segurança”. Concluindo, salientaram que elas buscaram conscientizar a todos os alunos quanto a importância de cada um assumir sua responsabilidade ao transitar pelas ruas.

“Este Projeto Merece Aplausos”

A partir deste ano iniciamos a publicação de uma série de matérias sobre projetos positivos desenvolvidos pelas escolas da rede municipal de ensino, denominado “Este Projeto Merece Aplausos”.

Mais informações no site da Prefeitura www.mafra.sc.gov.br (Criatividade na Educação) na página da Educação, Espaço Escola.