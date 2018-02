Amplanorte realiza curso sobre a IN20 TCE-SC

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Os gestores e servidores públicos devem ficar atento às orientações da Instrução Normativa IN TC 20/2015, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que estabelece critérios para a organização e apresentação da prestação de contas anual, além de normas relativas à remessa de dados, informações e demonstrativos por meio eletrônico.

Com o objetivo de orientar os Controladores Internos e Gestores Municipais para realizarem a Prestação de Contas de Governo e Prestação de Contas de Gestão do exercício financeiro de 2017, a AMPLANORTE realizou, nesta segunda-feira (6), o curso sobre a IN20.

Durante todo o dia Prefeitos, Secretários, controladores internos, auditores internos e servidores que atuam no controle das secretarias de governo aprofundaram seus conhecimentos em diversos assuntos, como: diferenças entre contas de Governo e Contas de Gestão; atribuições do órgão de controle interno e do órgão central do sistema de controle interno; Contas de Governo do Prefeito; conteúdo das Contas de Governo; relatório do órgão Central do Sistema de Controle Interno; prestação de Contas de Gestão; entidades que devem prestar contas; conteúdo da prestação de contas de Gestão; responsáveis; demonstrações contábeis; relatório de Gestão – comentários sobre o seu conteúdo; conteúdo complementar da prestação de contas dos RPPS – comentários e conteúdo complementar das prestações de contas dos consórcios públicos.

A capacitação foi ministrada por Alexandre Alves, Mestre em Gestão de Políticas Públicas e Especialista em Controladoria e Administração Pública e em Administração Pública.