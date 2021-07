Apenas 18% da população de Mafra tomou a 2ª dose ou a dose única da vacina contra a covid-19

Compartilhar no Facebook

Prefeitura anuncia vacinação para faixas etárias sem doses suficientes. Nesta quinta-feira (22) foram chamados a tomar a vacina as pessoas com 36 e 37 anos. População das faixas etárias acima reclama da falta de vacina.

Em matéria enviada esta semana para imprensa o executivo municipal aponta o índice de 48,19% vacinada com a 1ª dose.

É necessário lembrar que são necessárias duas doses da vacina para uma completa imunização, uma dose apenas não traz a imunidade contra o vírus da Covid-19. A única vacina que traz imunidade com apenas um dose é a da Janssen, vacina que começou a ser aplicada há poucos dias.

Pelo “Vacinômetro” divulgado no site da prefeitura – números atualizados no dia 22 – podemos observar que os 48,19% se referem as pessoas que tomara a 1ª dose, ou seja 27.257 pessoas.

Tomaram a 2ª dose e a dose única 10.583 pessoas – 18,71% da população.

O total de pessoas que já tomaram a 1ª dose, a 2ª dose e a dose única é de 66,90% (37.840 pessoas). Destacando que Mafra tem um população de 56.561 habitantes.

Considerando os números divulgados, podemos dizer que apenas 18,71% da população mafrense está realmente imunizada.

Falta de vacina

O prefeito Emerson Maas está regularmente nas redes sociais comemorando o aumento da porcentagem de pessoas vacinadas no município, mas população reclama da falta de vacina nas unidades de saúde.

A Prefeitura de Mafra está convocando a população de 36 e 37 anos para se vacinar. A vacinação da faixa etária começou nesta sexta-feira (23). Para os trabalhadores da indústria está sendo anunciado a vacinação para segunda-feira (26) das 16 às 20 horas na Policlínica Municipal (ESF Central). A aplicação será condicionada ao número de doses destinadas a este público.

Porém parte da população das faixas etárias com idades superior a 37 anos está reclamando da falta de vacinas nas unidades de saúde. Parece que não foi organizada uma logística correta para aplicação das doses para as demais faixas etárias ou Secretaria de Saúde não sabe o número da população a partir dos 38 anos.

Cidadãos contam que ao procurar a unidade de saúde são informados que as doses se encerraram e que eles devem buscar a unidade em outro dia. “Perdi o meu dia de trabalho, fiquei cerca de 35 minutos da fila, quando chegou minha vez fui informador que não tinha mais a 1ª dose para minha faixa etária e que estavam aplicando apenas a 2ª dose”, relatou uma pessoa de 43 anos que após testar positivo para Covid, teve que esperar 30 dias dos primeiros sintomas para tomar a vacina.

Outra pessoa, de 39 anos, contou que já perdeu a “viagem” duas vezes: “Duas vezes já procurei o Posto de Saúde para tomar a vacina e não encontro. Não posso vir nos dias que chegam a vacina eu trabalho e não posso sair sempre”, disse.

Segundo informações as doses que por muitas vezes chegam as unidades de saúde não são o suficiente para a região e acabam antes mesmo de todas as pessoas das faixas etárias chamadas serem vacinadas.

Esse fator acaba gerando atraso na vacinação daqueles que não encontram as vacinas e consequentemente aumentando e fila por procura de vacina.

Vacinação só em dias de semana

Diferente de outros municípios Mafra não está adotando vacinação nos finais de semana apenas de segunda a sexta-feira.

Salas de vacinação

Mafra conta com 10 salas de vacina credenciadas que estão alocadas nas seguintes Unidades de Saúde da Família:

– ESF Ben. Ulla Schneider- Jardim América – Rua José Reitmeyer, s/n. 3642-9291 / cel 984550252

– ESF Ricardo Gregório – Vila Nova – Rua Carlos Urbanite, s/n. 3642-7124 / cel 984558095

– ESF CAIC – Avenida das Rosas, 6377 – Vila das Flores. 3642-5586 / cel 984557082

– ESF Ben. Ana Zilda Ruthes – Espigão do Bugre – Rua Ramiro Ruthes, s/n. 3643-5162 / cel 984548351

– ESF Central (temporariamente atendendo na Policlínica Municipal) – Rua Dr. Mathias Piechnick, 55 – 3641-5200 / cel 984362398

– ESF Guilherme Ganzert – Faxinal – Rua José Stoebel Filho s/n – 3643-1008 / cel 984549625

– ESF Edvino Hable – São Lourenço – Estrada Geral São Lourenço – 3643-6074 / cel 98455 0073

– ESF Ben. José Tauscheck – Vista Alegre – Rua Tupinambás, s/n. 3642-8005 / cel 984550565

– ESF Vereador Edson Luiz Schultz – Restinga – Rua Cirineo Mota Espesin esq. c/ Ben. Paulo Tavares – 3645-1033 / cel 984362875

– ESF Juventino Haas Petters – Bela Vista dos Sul – Rua Primitivo Peters, s/n. 3642-8678 / cel 984484650.

Ao ir se vacinar é importante levar um documento com foto, a carteirinha de vacinação ou o cartão nacional de saúde.