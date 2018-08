Árvores são removidas da rua Mathias Piechnick no Centro de Mafra

Desde a última sexta-feira, dia 03, a Prefeitura de Mafra/Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano em parceria com a Celesc – Centrais Elétricas de Santa Catarina–Mafra, está realizando a remoção de nove árvores da espécie Tipuana na rua Mathias Piechnick no trecho compreendido entre as ruas Pereira Oliveira e São João Maria. Neste dia, o trânsito foi impedido no pedaço entre as ruas governador Jorge Lacerda e Jorge Sabatke, uma vez que compreendia maior número de árvores. De acordo com a Secretaria, o motivo para remoção é que esta espécie árvore é inadequada à largura do passeio e vem causando problemas às residências e principalmente na rede elétrica.

REMOÇÃO EM PARCERIA

A CELESC está realizando o corte na linha área (galhos) que tocam na rede elétrica de alta tensão e a prefeitura realiza remoção das árvores com o corte até a altura da calçada, exceto raiz. Equipe da Prefeitura também realiza limpeza do local com a coleta do entulho que está sendo destinado ao aterro sanitário. “O principal objetivo desta ação é manter a qualidade de energia elétrica fornecida pela Celesc e a segurança dos pedestres ao transitarem pelas calçadas”, explicou o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Delfim Girardi.

Vale lembrar que esta ação terá continuidade ainda na próxima semana, com interdição da via, até a finalização dos serviços.