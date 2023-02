Assistência Social está com inscrições abertas para aulas de Boxe Chinês

Compartilhar no Facebook

A Secretaria de Assistência Social por meio do programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) está com inscrições abertas para aulas de Boxe Chinês. O Objetivo é incentivar o esporte, promover a socialização, trabalhar a disciplina e respeito que a arte marcial oferece. A ação acontece pelo segundo ano consecutivo em parceria com a academia Zeus.

Podem participar adolescentes de 12 a 17 anos que a família possua cadastro único. As inscrições podem ser feitas no CRAS central a partir de 1º de fevereiro. O CRAS Central está localizado na Rua Pedro Kuss (antiga Estação Ferroviária). Informações pelo telefone (47) 3643-7181.