Aulas 100% presenciais retornam nesta segunda-feira em Mafra

Nesta segunda-feira, dia 23, a rede municipal de ensino volta com as aulas no modo 100% presencial, seguindo o que preconiza o decreto SED. 1408/21.

A secretária municipal de Educação, esporte e cultura, Jamine Henning explicou que foram feitas adequações aos ambientes escolares conforme o Plancon (Plano de Contingência) para a volta segura de alunos, professores e de toda comunidade escolar. No sábado, 21, acontece o mutirão de vacinação de professores com a segunda dose da vacina contra Covid-19, na Policlínica Municipal. “Toda mudança exige adequação na rotina das famílias e contamos com o apoio das mesmas para que incentivem as crianças a continuarem adotando as medidas de prevenção”, reforçou a secretária.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Segurança no retorno

As escolas devem continuar seguindo todas as normativas sanitárias, como no que diz respeito ao distanciamento mínimo de 1,0 m (um metro) a 1,5 m (um metro e meio) entre pessoas em sala de aula, ventilação natural dos ambientes; o uso de máscaras continua sendo obrigatório durante todo o período de permanência na escola, higienização das mãos com álcool gel com frequência; durante a alimentação distanciamento de 1,5 m (um metro e meio) no refeitório e alunos poderão retirar as máscaras, lembrando que estas devem ser trocadas sempre que necessário. O respeito às regras de segurança deve acontecer dentro e fora das escolas.

Grupos de risco

As crianças e adolescentes que se enquadram no grupo de risco para Covid-19, deverão exercer as atividades de ensino de forma remota como nos casos de  gestantes e puérperas; obesidade grave; asma; doença congênita ou rara ou genética ou autoimune; neoplasias; imunodeprimidos; hemoglobinopatia grave; doenças cardiovasculares; doenças neurológicas crônicas e diabetes mellitus. Vale destacar que os pais ou responsáveis deverão apresentar na escola documento médico (atestado) se o estudante se enquadrar nas condições acima.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A secretária lembrou ainda que a partir dos quatro anos de idade é obrigatório a criança estar matriculada na escola. “A Educação Infantil volta no período integral conforme as condições estruturais de cada escola e os pais que se sentirem à vontade já poderão ter essa opção para as sua crianças. Então, a partir de segunda-feira, aguardamos todos nossos alunos e as escolas estão à disposição para atender a qualquer dúvida dos pais”, conclui a secretária.