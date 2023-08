Avenida Coronel José Severiano Maia será interditada nesta terça e quarta-feira

Compartilhar no Facebook

Nos dias 8 e 9 de agosto, próximas terça e quarta-feira, a Avenida Coronel José Severiano Maia, será totalmente interditada na altura da passagem central dos trilhos de trem (RUMO e Terminal Rodoviário).

A interdição será devido a necessidade da troca de trilhos e dormentes do trecho. Vale destacar que no dia 8 a interdição começa a partir das 8 horas e a via segue fechada até a finalização da obra.

A Prefeitura de Mafra propõe desvios alternativos, como no sentido BR-116 e bairro Jardim América para o Centro, o motorista deve seguir pela Rua Ptolomeu Assis Brasil. Já para quem vai do Centro rumo BR-116, o desvio é pela rua Pioneiro Antônio Cordeiro de Oliveira. Pede-se a compreensão dos motoristas neste momento de adequações.