Biblioteca de Mafra reabrirá nesta segunda-feira para o público

Depois de aproximadamente oito meses fechada para reformas, a Biblioteca Pública Municipal de Mafra “Profª Alzira Maria do Valle” reabrirá, na próxima segunda-feira, dia 20 de novembro, a partir das 13:30 horas, para utilização de alunos e público leitor mafrense.

Nesta tarde haverá distribuição de pipoca aos frequentadores, palhaços para entretenimento das crianças e atividades com bexigas.

No período em que permaneceu fechada a Biblioteca recebeu reformas no telhado, nas calhas, no sistema elétrico, na iluminação e na pintura.

A biblioteca reabrirá com algumas novidades como um espaço dedicado aos escritores mafrenses; uma sala que abrigará utensílios antigos que contam a história das comunicações, incluindo os livros e ainda um novo espaço para leitura, organizado por alunos bolsistas da UnC (Artigo 170 – PROESDE). Os alunos apoiaram a direção na reorganização da biblioteca .

13 mil títulos

O acervo da biblioteca de Mafra conta atualmente com cerca de 13 mil títulos dispostos à disposição da população, para leitura no local ou para retirada. Quem deseja renovar ou fazer a carteira de empréstimo basta apresentar comprovante de residência atualizado, documento com foto e, no caso de menores, autorização dos pais.

A Biblioteca Municipal de Mafra “Profª Alzira Maria do Valle” atenderá das 8 às 12 e das 13h30 às 17 horas. Está localizada na esquina entre as ruas Felipe Schmidt e Marechal Deodoro.