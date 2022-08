Bolão feito em lotérica de Mafra ganha prêmio milionário

A sorte está por perto! Nesta segunda-feira uma aposta feita na casa lotérica Ki-Sorte, em Mafra-SC, acertou as 15 dezenas no concurso 2599 da Lotofácil e ganhou o prêmio de R$ 1.183.110,65. Doze pessoas participaram do bolão – que foi gerado automaticamente pelo sistema lotérico e vendido no guichê de atendimento – premiado e repartirão o prêmio milionário.

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte em São Paulo-SP. Os números sorteados foram: 01, 02, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 22, 23.

Outras duas apostas também acertaram os 15 números, sendo uma de Salvador-BA e outra de São Vicente-SP.