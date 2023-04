Caminhada Azul de Mafra levou às ruas a conscientização sobre autismo

A Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura,realizou na manhã de quarta-feira, 05, a Caminhada Azul. Escolas municipais e estaduais se concentraram às 9 horas na Praça Miguel Bielecki e em seguida iniciaram o evento, que teve como objetivo conscientizar a população sobre o autismo – uma condição que afeta milhões de pessoas em todo o mundo.

A Caminhada Azul foi uma oportunidade para demonstrar apoio e solidariedade às famílias que convivem com o autismo, além de promover a inclusão e o respeito às diferenças. Para a vice-prefeita Celina Dittrich Vieira, que participou da caminhada, este foi um momento que deu vizibilidade ao autismo. “As prefeituras tem de criar política públicas para esta parte da população. Temos a nossa Clínica Municipal Especializada em Desenvolvimento Infantil – CMEDI – pois possuímos um olhar diferenciado para estas crianças. Devemos olhar sempre para a educação em todos os aspectos”, disse.

Programação do mês azul

Durante todo o mês de abril, a Prefeitura estará desenvolvendo atividades especiais em alusão ao Mês Azul, que é o mês de conscientização do autismo. É importante destacar que a conscientização é fundamental para que se possa construir uma sociedade mais inclusiva e justa.

No dia 10 de abril, às 19 horas, no CinePlus Emacite tem o Cinema Azul, sessão exclusiva e gratuita para crianças autistas, acompanhadas dos pais. É o importante levar a carteirinha de autista ou o laudo médico.

Já no dia 24 de abril, às 13h30, acontece também no CinePlus Emacite, palestra sobre o TEA (Transtorno do Espectro Autista). E fechando o mês, no dia 27 às 19 horas, palestra “Cuidando de quem cuida”, no salão paroquial do Santuário de Nossa Senhora Aparecida.