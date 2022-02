Caminhão das Profissões está em Mafra com diversos serviços gratuitos

Um dos maiores eventos itinerantes de empregabilidade do Brasil chega a Santa Catarina com inúmeras oportunidades de qualificação profissional e prestação de serviços em diversas áreas.

Um dos principais focos dessa ação é fomentar a empregabilidade regional através de Balcão de Emprego com orientação sobre confecção de currículos, palestras sobre como se comportar em entrevista de emprego, análises de perfis profissionais e encaminhamento para as vagas disponíveis na região pelos parceiros do Instituto Mix.

A chegada do Caminhão das Profissões chega às cidades com uma carreata divulgando os serviços oferecidos com carro de som e informando o local do evento para a participação da comunidade. A programação inclui diversos serviços à comunidade como: corte de cabelo, manicure, maquiagem, massagens, workshops de gastronomia, palestras, divulgação de vagas de emprego, etc.

No dia 22, no período da manhã, com início entre 9h e 9h30 o Caminhão das Profissões, com tamanho de 15m de comprimento, bem como carro de som, e mais 5 automóveis farão carreata, partindo do centro, próximo à “Praça dos Correios”, seguindo pelos principais bairros e ruas da cidade.

O Caminhão das Profissões ficará nos dias 22 e 23, das 9h às 17h na Praça Hercílio Luz, em frente à Susin, com abertura do toldo e portas como apoio ao evento social.

