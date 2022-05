Campanha do Agasalho 2022 é intensifica em Mafra

A necessidade maior é de cobertores e roupas masculinas

O frio chegou e também o momento em que as famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade mais precisam de amparo. Por isso, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Mafra está intensificando a campanha do agasalho 2022 – que é permanente – em parceria com as Associações de Moradores.

As doações podem ser feitas diretamente nas associações dos bairros ou na secretaria de Assistência Social. Outra opção é chamar para que as doações, em maior volume, possam ser buscadas na residência.

Conforme informações da Secretária, Danielle Kondlatsch, a necessidade maior é de cobertores e roupas masculinas. Mais informações pelo telefone 3643-7181. A Secretaria da Assistência Social atende na Rua Benemérito Pedro Kuss, s/nº, das 8 às 12h e das 13h30 às 17h.