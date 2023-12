Campanha “Mafra Contra o Bullying” está frutificando e ultrapassando fronteiras

A Campanha “Mafra Contra o Bullying”, desenvolvida pelo Município de Mafra pelas escolas da rede municipal, de iniciativa do Prefeito Emerson Maas, que visa combater o bullying nas escolas, já revelou frutos.

Com a história ‘Menina Bonita do Laço de Fita’, de Ana Maria Machado, a contadora de histórias Morjana Pereira Alves abordou o tema do bullying. A contação foi realizada para todos os alunos do Centro de Educação Municipal Beija-flor, bem como na biblioteca pública da cidade, na sua reabertura ao público.

Além fronteiras

Além disso, o Brasil inteiro está assistindo a história, depois da postagem no YouTube, a pedido do grupo “Mãos que tecem histórias“, de São José-SC, que, por sua vez, está disseminando à todos os seus membros, sendo visto não só nacionalmente como também além fronteiras, visto que muitos membros moram em outros países como Portugal, Peru, Cuba, entre outros.

“A história está indo longe e partiu do projeto feito pelo prefeito de Mafra”, explicou Morjana. Para ela, a contação de histórias é uma forma poderosa de abordar o tema Bullying permitindo que as crianças se identifiquem e desenvolvam empatia pelos personagens.

“Imagine poder interferir no final triste de uma história e mudar seu rumo através da contação de histórias. Foi gratificante ver a curiosidade dos alunos com os personagens e o seu desfecho“, declarou.