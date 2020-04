Campanha Nacional de Vacinação contra gripe segue em Mafra

As temperaturas mais baixas já começaram a aparecer nas manhãs de Mafra e com o clima mais frio, vêm as doenças respiratórias. Este ano, devido à pandemia da COVID-19, o Ministério da Saúde adiantou a campanha de vacinação contra a gripe (Influenza), priorizando na primeira etapa idosos com 60 anos e profissionais da área da saúde. Desde o dia 23 de março a Secretaria Municipal da Saúde já aplicou 9570 doses abrangendo este público.

Segundo a enfermeira Francesli Pereira, o número de idosos, de acordo com estimativa do IBGE, é de 5928, mas foram aplicadas 8108 doses, superando a meta de cobertura vacinal, que atingiu 136,77%. Vale lembrar que no município a vacinação do idoso foi em domicílio, evitando que o mesmo se deslocasse de sua residência para tomar a vacina.

Outro grupo que superou a meta estipulada foram os profissionais da saúde, com cobertura vacinal de 111,43%.

VACINAÇÃO CONTINUA

Seguindo as orientações do Governo do Estado de Santa Catarina/Secretaria do Estado da Saúde, estão sendo vacinados na segunda fase profissionais das forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, caminhoneiros, profissionais do transporte público (motoristas e cobradores) e trabalhadores portuários.

No dia 09 de maio inicia-se a terceira e última fase da vacinação, abrangendo professores das escolas públicas e privadas, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, adultos de 55 a 59 anos de idade, pessoas com deficiência. A meta da Saúde de Mafra é vacinar 90% de todo público-alvo que é estimado em mais de 18 mil pessoas.

VACINE-SE

A orientação da Vigilância Epidemiológica é quem for tomar a dose deve procurar uma das 10 salas de vacina do município credenciadas, levando a carteirinha de vacinação. As salas estão alocadas nas seguintes Unidades de Saúde da Família:

– ESF Ben. Ulla Schneider- Jardim América – rua José Reitmeyer, s/n. 3642-9291

– ESF Ricardo Gregório – Vila Nova – rua Carlos Urbanite, s/n. 3642-7124

– ESF CAIC – Avenida das Rosas, 6377 – Vila das Flores. 3642-5586

– ESF Ben. Ana Zilda Ruthes – Espigão do Bugre – rua Ramiro Ruthes, s/n. 3643-5162

– ESF Central (temporariamente atendendo na Policlínica Municipal) – rua dr. Mathias Piechnick, 55 – 3641-5200

– ESF Guilherme Ganzert – Faxinal – rua José Stoebel Filho s/n – 3643-1008

– ESF Edvino Hable – São Lourenço – estrada geral São Lourenço – 3643-6074

– ESF Ben. José Tauscheck – Vista Alegre – rua Tupinambás, s/n. 3642-8005

– ESF Vereador Edson Luiz Schultz – Restinga – rua Cirineo Mota Espesin esq. c/ Ben. Paulo Tavares – 3645-1033

– ESF Juventino Haas Petters – Bela Vista dos Sul – rua Primitivo Peters, s/n. 3642-8678.

CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO

– A parti de 09 de maio: professores das escolas públicas e privadas, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, adultos de 55 a 59 anos de idade, pessoas com deficiência.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Saúde Mafra pelo telefone: 3645-3931 ou nas ESFs.