Campanha “Natal Solidário” arrecada panetones para pacientes renais em hemodiálise

O Natal está chegando e não podemos deixar a data passar em branco! Ainda mais em um ano repleto de emoções e incertezas. Temos que comemorar a vida! Pensando nisso, o Voluntariado da Fundação Pró-Rim esta arrecadando panetones para presentear todos os pacientes renais em tratamento de hemodiálise. A meta é arrecadar 860 panetones, os quais serão divididos entre as unidades localizadas nos municípios de Joinville, São Bento do Sul, Balneário Camboriú, e nas clínicas parceiras nas cidades de Mafra e Jaraguá do Sul.

As doações deverão ser entregues na unidade do Centro de Tratamento de Doenças Renais (CTDR) em Mafra, anexo ao Hospital São Vicente de Paulo, até o dia 04/12. A doação também poderá ser feita em dinheiro, onde o Voluntariado irá efetuar a compra dos panetones para a ação. Caso haja valor excedente de doações em dinheiro o mesmo será destinado para a compra de cestas básicas, as quais são entregues aos pacientes renais que vivem em estado de vulnerabilidade social.

Faça sua entrega no endereço:

Unidade CTDR em Mafra

Rua Senador Salgado Filho, 983 – Nossa Senhora Aparecida (Anexo ao Hospital São Vicente de Paulo) – Mafra/SC

Faça sua doação:

Banco Santander 033

Agência 3176

Conta 130009826

CNPJ 79.361.127/0001-96

Fundação Pró-Rim

Participe e faça o Natal de muitas pessoas mais feliz!