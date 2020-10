Campanha vai oferecer exames e tratamento de câncer de mama gratuitos em Mafra

Você sabia que 75% das mulheres em Santa Catarina deixaram de fazer seus exames de rotina para prevenir o câncer de mama, em função da pandemia da Covid-19? Isso tanto pelo temor da contaminação pelo novo coronavírus, quanto pelo fechamento dos ambulatórios, com adiamento da realização dos exames de rastreamento.

​E o que pode acontecer, assim que tudo terminar? Sobrecarga no Sistema Único de Saúde, com muita gente procurando o SUS ao mesmo tempo – e ainda aumentando o número de casos mais graves, pela demora na busca por tratamento precoce. Lembrando: em seu estágio inicial, as chances de cura chegam a 95% dos casos. No Brasil, excluídos os tumores de pele não melanoma, o câncer de mama é o mais incidente em mulheres de todas as regiões.

Aproveitando que estamos entrando no mês dedicado à prevenção da doença, a Sociedade Catarinense de Mastologia criou o Movimento Rosa, com foco na população de baixa renda.

Como vai funcionar?

Mulheres com mais de 40 anos podem fazer dos exames ao tratamento completo do câncer de mama, inclusive cirurgias, de forma totalmente gratuita, de 1º de outubro deste ano a 1º de março de 2021.

​A mobilização vai acontecer em diversas cidades catarinenses, entre elas, os municípios da Grande Florianópolis, Joinville, Blumenau, Chapecó, Lages, Itajaí, Criciúma, Tubarão e Mafra. Os exames já podem ser marcados a partir de hoje, 1º de outubro, em horário comercial, pelo site do Movimento Rosa.

O agendamento será realizado em horário comercial e o último prazo para o agendamento da mamografia, será no dia 31/01/2021. Vagas Limitadas.

​Em tempo: no Brasil, excluídos os tumores de pele não melanoma, o câncer de mama é o mais incidente em mulheres de todas as regiões.