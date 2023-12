CEIM Comecinho de Vida faz ação solidária para o CEIM Vila Olsen

Embasados no tema “Semeando e cultivando valores para um cotidiano de paz”, trabalhando os saberes do conhecimento as crianças das turmas do Maternal II do CEIM Comecinho de Vida, fundamentou uma proposta extensiva às famílias: o envio de alimentos, roupas e brinquedos para serem doados ao CEIM Vila Olsen, localizado no Bairro Amola Flecha.

Como incentivo, a Professora Luciane disse aos pais: “cada um doando um pouco, conseguiremos arrecadar vários itens. Quanto mais doações, mais pessoas poderão ser ajudadas”.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

De acordo com a direção da escola, ocorreu significativa participação dos pais, o que resultou na arrecadação de muitos itens, montante entregue em outra escola pelas professoras Luciane, Maria Gorete, Ana Jussara e seus alunos. “Gestos e ações importantes entre os envolvidos, em especial, as crianças, visitantes e visitadas, que através de brincadeiras em área externa, doaram e receberam a alegria umas das outras, uma ocasião gratificante e que ficará na memória de todos os que fizeram parte do contexto”.

Na Rede Municipal de Ensino, o trabalho na Educação Infantil se fundamenta em temas quinzenais. O objetivo deste tema foi o de dar oportunidade à criança, através de ações diárias, situações que a levem a desenvolver relações de amizade, para a construção do respeito, solidariedade, partilha e amor. “A alegria das crianças em passear, entregar o que os pais enviaram e brincar com outras crianças foi contagiante”, concluíram as professoras.