Centro de Educação Infantil Municipal da Vila Ivete foi entregue oficialmente à população

Berçário I e II e Maternal I e II são as séries oferecidas para as crianças de zero a três anos da Vila Ivete na nova creche

Na manhã de sexta-feira, 11, a comunidade da Vila Ivete recebeu uma nova escola. Trata-se do Centro de Educação Infantil Municipal “Nossa Senhora das Graças”, que tem capacidade para atender 250 crianças, de zero a três anos – Berçário I e II e Maternal I e II. O espaço possui toda a infraestrutura montada para atender às necessidades da primeira infância. “As atividades começam no dia 21 de fevereiro e já temos 100 crianças matriculadas”, contou a diretora Luciana Steffens.

Creche referência

O prefeito Emerson Maas, que cresceu no bairro, disse ser gratificante poder entregar uma escola nova e pronta para utilização. “Nos preparamos para tornar esta creche uma referência em educação, não só no município, mas para o Brasil”, disse, lembrando que Mafra destacou-se como a cidade mais rápida do país para se abrir uma empresa, de acordo com o Ministério da Economia. “Enviamos à Câmara Municipal o projeto de lei complementar (nº 002) de apoio à inovação – lei que poucas cidades do Estado têm. Este projeto visa desenvolver o futuro de nossas crianças. Teremos contraturno com aulas de robótica e programação para as crianças do ensino fundamental. Queremos fortalecer as empresas de tecnologia da cidade e atrair outras. Dar oportunidade para que os mafrenses fiquem aqui, para ajudar a desenvolver nossa cidade”, declarou o prefeito.

Um lugar para nossos filhos

A Secretária de Educação, Esporte e Cultura, Jamine Emmanuelle Henning, disse estar orgulhosa desse momento, por poder prover um espaço mais próximo da residência dos pais das crianças, enquanto estes realizam atividades laborais. “Entregamos para a comunidade uma escola moderna, com ambientes adequados aos pequenos, mobiliário e profissionais dedicados aos cuidados com as crianças”.

Já a vice-prefeita, Celina Dittrich Vieira, ratificou a importância no cuidado diário. “Sabemos o quanto é difícil deixar um filho na creche, mas é necessário e importante, não só para os pais que criam sua própria autonomia, como para a criança que passa a se socializar”.

Também participaram da entrega oficial do centro de educação, membros do poder legislativo como o presidente da Câmara Municipal, Vanderlei Peters e os vereadores Dircelene Dittrich Pinto e Rafael Cavalheiro. O presidente parabenizou o Executivo pelo evento, destacando que os dois poderes devem “trabalhar em prol da comunidade”.

O pastor Leandro Lukasinski, da Comunidade Cristã ABBA RioMafra, deu graças pela nova creche e convidou a todos para juntos orarem.

Pequenos acolhidos

A vendedora Amanda Fávaro Cardoso, mãe dos pequenos Heloíse Gabrielly, de três meses e Thales Felipe de três anos, disse que espera que as crianças sejam bem cuidadas. “A creche é próxima da minha casa e me sinto mais confortável e segura em deixar minhas crianças aqui. A escola está muito bonita e o espaço é ótimo”, declarou.

Sobre o CEIM

A obra foi inaugurada em dezembro de 2020 e faz parte do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública da Educação Infantil – Proinfância. O espaço conta com uma área de 1.510,23 m². O prédio conta com cinco blocos como bloco administrativo, de serviços, da creche e o bloco multiuso, instalações comuns a todo projeto para Educação Infantil do Proinfância.