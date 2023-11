Cerimônia da conclusão do curso técnico do “Programa saúde com agente” em Mafra

O mês de novembro iniciou com muita alegria para os agentes comunitários de saúde (ACS) e dos agentes de combate às endemias (ACE) que no dia 1º de novembro receberam com grande alegria a notícia o documento comprobatório de conclusão do curso de formação técnica do “Programa saúde com agente”.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O objetivo do curso, seguindo as diretrizes do do Governo Federal, foi o de aprimorar a formação de profissionais para atuarem no sistema único de saúde (SUS). Ao todo, 90 formandos concluíram o curso e destes, 33 comparecerem pessoalmente à solenidade.

Para legitimar a ocasião, foi feito o juramento do agente, – um compromisso solene desses profissionais ao assumirem suas funções na comunidade. Eles prometeram se atualizar constantemente, buscando o conhecimento necessário para melhor servir à comunidade e para estar à altura da confiança que lhes é concedida. Para ese momento foram convidadas as formandas Juliane Rudnik e Nainara de Souza.

Reconhecimento

Diante de autoridades da área da saúde local, e do prefeito Emerson Maas e da vice-prefeita Celina Dittrich Vieira, os formandos ouviram palavras de incentivo sobre a fundamental importância que exercem na prestação de um serviço de qualidade e humanizado na saúde pública municipal. Para o prefeito, a ocasião significa um marco nesta jornada concluída. “É com grande alegria que observo o quanto vocês aprenderam e se esforçaram ao longo desse curso. A dedicação e determinação de vocês são verdadeiramente admiráveis”, declarou o prefeito. A vice-prefeita ratificou as plavaras de Maas, reconhecendo a sua conquista notável.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O secretário municipal de Saúde, Plínio Saldanha, explicou que os participantes não apenas adquiriram conhecimento, mas também desenvolveram habilidades valiosas. “A educação é um processo contínuo. Portanto, atualização constante reflete na qualidade da prestação do serviço e na satisfação do nosso cliente: o munícipe”, concluiu Plínio.

As demais autoridades como a coordenadora de Atenção Básica, Luciana Negrini, a Coordenadora da Vigilância em Saúde, Josilene Aparecida Linkoski Dransfeld e o presidente da Câmara Municipal, Sérgio Luiz Severino, parabenizaram os participantes por mais esta conquista na carreira profissional.

Valorização

Os formandos receberam além da declaração de conclusão de curso, um kit contendo chápeu, mochila e colete, desenvolvidos e caracterizados pelo Ministério da Saúde. Os agentes irãoutiizá-los durante o exercício da função.

Saúde com Agente

O “Programa Saúde com Agente” é uma iniciativa do Ministério da Saúde (MS), em parceria com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais da Saúde (CONASEMS) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) para o oferecimento de curso técnico em agente comunitário de saúde, para os agentes comunitários de saúde (ACS) e curso técnico em vigilância em saúde, com ênfase no combate às endemias, para os agentes de combate às endemias (ACE). Além da oferta dos dois cursos técnicos, foi oferecida formação continuada para tutores e preceptores através de um curso de extensão. Outro destaque foi a realização de uma pesquisa nacional sobre o perfil e a atuação dos agentes de saúde em todo o país. o programa saúde com agente busca fortalecer o sistema único de saúde, em uma ação inédita que impacta na melhoria dos indicadores de saúde e da qualidade de vida de toda a população.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

PARA ACESSAR TODAS AS FOTOS – DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD: https://bit.ly/3R1h5up