Chamada para Desfile Cívico de 7 de Setembro em Mafra

Compartilhar no Facebook

Buscando trabalhar os sentimentos de amor √† p√°tria e a¬†civismo, a¬†Prefeitura Municipal de Mafra atrav√©s da Secretaria Municipal de Educa√ß√£o, Esporte e Cultura convida as entidades e institui√ß√Ķes que desejam celebrar conosco, o Dia da Independ√™ncia do nosso amado Brasil,¬†participando do DESFILE C√ćVICO de 7 de Setembro, que neste ano ir√° acontecer na Rua Marechal Floriano Peixoto,¬†em Mafra.

Os interessados podem encaminhar o hist√≥rico da entidade at√© dia¬† 26 de agosto de 2023 , digitado com letra tamanho 14 Arial, espa√ßamento entre linhas 1,5, sendo ¬†o nome da entidade ¬†em negrito com tamanho ¬†16, para o endere√ßo eletr√īnico¬† desfile@educacaomafra.sc.gov.br

- CONTINUA AP√ďS A PUBLICIDADE -

Venha fazer parte desta data festiva!