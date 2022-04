Ciclo de capacitações para MEI e ME é iniciado em Mafra

A tarde da última quinta-feira, dia 31, reuniu no auditório do CEPUD, cerca de 30 micro e pequenos empresários para participarem do “Ciclo de capacitações para MEI e ME (Microempreendedor Individual e Microempresas)”.

O prefeito Emerson Maas abriu o evento expondo o cenário econômico de Mafra, dos recursos oriundos do Governo do Estado e sua destinação e a importância do fortalecimento dos empreendedores locais. “Hoje temos mais de três mil MEIS cadastrados. Estamos direcionando nosso olhar para o que temos no município. Os recursos que geram devem ser aplicados aqui, girando a economia local”, declarou o prefeito.

Município em expansão

Maas também destacou que Mafra é a cidade que leva o menor tempo para abertura de uma empresa, além do Programa Juro Zero que possibilita o acesso ao crédito de forma a auxiliar aos micro empreendedores individuais e microempresas. A exploração do turismo rural como forma de fomento à economia local também foi lembrada pelo prefeito, uma vez que o município é o quarto maior em extensão territorial no Estado com potenciais rotas turísticas. Em seguida, o prefeito declarou aberto o ciclo de capacitações, agradecendo a presença de todos.

Inovação e crescimento

O tema abordado neste primeiro encontro foi ‘Crédito e finanças para o MEI e ME’. Na ocasião estiveram presentes os representantes do Banco do Empreendedor e a Garante SC garantidora de crédito do Estado de Santa Catarina. A administração Municipal espera que com este ciclo de capacitações, os participantes contribuam com suas experiência pessoais e adquiram mais conhecimentos, a fim de prosperarem dentro de seus segmentos.