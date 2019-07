Combate ao tabagismo: tratamento gratuito inicia na quarta-feira em Mafra

A Secretaria Municipal de Saúde de Mafra conta com Grupo de Combate ao Tabagismo. A duração do tratamento é de 02 meses e as orientações são realizadas por diversos profissionais da saúde, entre eles, médicos, enfermeiros, dentistas e psicólogos.

O próximo grupo inicia na quarta-feira, 03 de julho, às 9h30 na Unidade da ESF Central, localizada na rua Marechal Floriano Peixoto, no centro de Mafra. É imprescindível que as pessoas interessadas compareçam neste dia para poder participar dos próximos encontros que acontecerão semanalmente no mesmo horário.

Os interessados também podem procurar as Unidades de Saúde para compor a lista de espera para os outros grupos que acontecem em contraturno, facilitando a participação dos trabalhadores. Quem tem a possibilidade de participar das reuniões durante o dia também deve procurar as ESFs que possuem grupos específicos durante o horário de expediente da unidade.

A equipe responsável pelo projeto ressalta a importância de combater o tabagismo: “além de reduzir a incidência de problemas cardiovasculares, câncer de pulmão e também outros tipos de cânceres, deixar de fumar melhora a qualidade de vida e principalmente a sociabilidade com familiares e amigos”.

TRATAMENTO

Os grupos são baseados no tratamento do Instituto Nacional de Câncer – INCA, que é o órgão do Ministério da Saúde responsável pelo Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT) e pela articulação da Rede de Tratamento do Tabagismo no SUS, em parceria com Estados e Municípios e Distrito Federal, que inclui psicoterapia, auriculoterapia, tratamento medicamentoso e também, comportamental.

O atendimento em grupo busca esclarecer que o ato de fumar está ligado às emoções e que leva à dependência, assim, o tratamento busca apresentar e ensinar novas formas de combater a ansiedade, por exemplo, sem a necessidade de fumar. O tratamento também inclui o uso de medicamentos, que possuem um papel bem definido no processo de cessação do tabagismo.

Entender o que acontece com o tabagista e suas tentativas de parar de fumar é fundamental para que se possa ter a real dimensão do problema. Portanto, se você quer parar de fumar, procure a unidade de saúde mais próxima e participe de um grupo.