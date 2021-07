Comissão contendo progressões dos servidores municipais de Mafra entrega relatório ao prefeito

Compartilhar no Facebook

Comissão Permanente de Avaliação Funcional entregou em mãos relatório e solicitou autorização para abertura de novo edital

Na manhã desta terça-feira, 20, o prefeito Emerson Maas recebeu em seu gabinete as representantes da Comissão Permanente de Avaliação Funcional, Joyce Zanetti Silva (presidente) e Josilene Aparecida Linkoski Dransfeld (secretária) que lhe entregaram relatório contendo resultado do processo de avaliação de promoção por aperfeiçoamento, referente ao edital 001/2021.

Ao todo, a comissão analisou 294 protocolos de servidores que apresentaram cursos de extensão e/ou diplomas. Dependendo de cada análise, o servidor terá direito a um incremento em seu salário (uma ou mais letras que correspondem a 3% sobre seu salário base), previsto na legislação (lei nº 3197, de 19 de junho de 2007, que institui o plano de carreira, cargos, vencimentos e desenvolvimento funcional do município de Mafra).

Reconhecimento e valorização

O prefeito parabenizou o esforço de todos os membros da comissão por conseguirem finalizar as avaliações em um curto período. “É muito importante que a comissão realize este trabalho que visa valorizar o servidor e que lhe concede o que é de direito”, disse Maas. Vale lembrar que o acréscimo ao salário base do servidor só poderá ser concedido observando-se o que preconizam as leis federais e municipais vigentes.

A presidente da comissão aproveitou a ocasião e solicitou ao prefeito autorização para a abertura de mais um edital, dessa vez para o processo de avaliação da promoção por desempenho (merecimento). “Queremos colocar em dia as avaliações e contamos com o apoio do prefeito, agradecendo, mais uma vez, a confiança depositada a esta comissão”, declarou.

O prefeito deixou o seu gabinete de portas abertas à comissão, desejando um bom trabalho e autorizando a abertura de novo edital.