Condutores de Ambulâncias de Mafra participam de palestra da Polícia Rodoviária Federal

Os condutores de ambulâncias da Secretaria de Saúde de Mafra participaram, na noite do último dia 10, de uma palestra educativa sobre a condução de veículos de emergência do tipo Ambulância. O evento foi promovido pela Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Mafra, alusivo ao Dia do Motorista de Ambulância, comemorado na mesma data, e estendeu-se também aos motoristas de ambulância de Rio Negro.

O palestrante, PRF Luiz Damásio, destacou a importância de direção defensiva e do cuidado que os motoristas de ambulância devem ter durante o transporte de pacientes em situações de urgência e emergência, sendo que tal transporte deve ser feito no menor tempo possível, desde que com segurança.

Ele falou também que a atenção e o respeito às normas de trânsito são fundamentais para qualquer condutor, inclusive para os motoristas de ambulância, que gozam de prerrogativas diferenciadas de circulação e conduta, de acordo com o artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, mas que a livre circulação não pode suplantar a atenção com a segurança dos passageiros da ambulância e de todos os demais veículos e pedestres. “É importante que todos tenham em mente que quase uma população de Mafra inteira morre no trânsito brasileiro anualmente”, destacou Damásio, salientando mais uma vez que o cuidado, a responsabilidade e a direção defensiva são fundamentais para a diminuição de tais números.

Os motoristas avaliaram como muita positiva a palestra, principalmente porque ela reforçou conceitos conhecidos, mas que muitas vezes não recebem a devida atenção durante o trabalho diário no trânsito.