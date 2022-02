Conheça a comunidade que é um pedacinho da Ucrânia em Mafra

Mafra possui uma comunidade ucraniana composta por 120 famílias.

Igreja Ucraniana Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Mafra foi uma das cidades escolhidas pelos imigrantes ucranianos para a formação de colônias. Eles se instalaram principalmente nos bairros Vila Argentina, Vila Ferroviária e Jardim América, onde a maioria dos descendentes permanece até hoje.

No dia 02 de fevereiro de 1972 iniciou a construção de uma capela. E em 1975 começaram as obras da atual Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do Rito Ucraniano Oriental, que contou com apoio e doação total da população e teve seis anos de árduo esforço conjunto da comunidade.

A inauguração ocorreu no dia 06 de setembro de 1981. A igreja está localizada na Rua Gov. Jorge Lacerda, nº 146.

