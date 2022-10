Conheça o Qualifica Tech que oferece cursos gratuitos em Mafra

Compartilhar no Facebook

A tecnologia faz parte do nosso dia a dia e move o mundo. O Qualifica Tech é a oportunidade para você entrar nessa área e se destacar no mercado de trabalho. Afinal, independente da idade, investir em conhecimento te deixa passos à frente, seja no desenvolvimento de trabalhos escolares, em processos seletivos ou ao iniciar um novo projeto pessoal.

Já pensou em estudar de forma gratuita e transformar-se em um profissional tech? Agora você pode!

O programa é uma iniciativa do SENAI, voltado para o público a partir de 14 anos de idade e conta com sete cursos online, autoinstrucionais e dinâmicos, que vão te ajudar a desenvolver aptidões tecnológicas essenciais. E o melhor: você pode fazer todos eles sem pagar nada.

Confira os pré-requisitos e realize a inscrição pelo site:

https://cadastro.sc.senai.br/QualificaTech