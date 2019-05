CREAS promove show de mágica que ensina crianças a dizer não à violência

Alunos do 4º e 5º anos das escolas municipais do CEMMA, Beija-Flor, Mário Goeldener, Campo da Lança, Amola Flecha e Ben. Felipe Carvalho Martins (cerca de 570 crianças) assistiram a um show de mágica lúdico-educativo na última segunda-feira, 20, no Cine Plus Emacite, que abordou a importância de dizer não à violência e ao abuso sexual de crianças e adolescentes.

NÃO É NÃO!

O mágico Rosimar Angst, de São Miguel do Oeste, intercalando números de mágica com orientações, chamava a atenção das crianças sobre a importância de se proteger contra o mal (pessoas mal-intencionadas, abusadores) e como procurar ajuda.

“Procurar o Conselho Tutelar, ligar para o Disque 100, procurar o CREAS, o CRAS, a professora e contar o que aconteceu ou está acontecendo”, explicou o mágico. Ele também abordou a tecnologia, o uso de câmeras e celulares, destacando que não se deve deixar fotografar-se sem roupas ou assistir a coisas ruins. “O importante é saber dizer não”. No final da apresentação reforçou a importância da família, da escola e da harmonia nestes ambientes.

Antes de irem embora todos receberam uma flor amarela, símbolo da campanha de 18 de maio e uma cartilha orientativa fornecida pelo TJ-SC – Comarca de Mafra.

No dia 21, foi a vez do público atendido pelo Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos (SCFV) ter o show de mágica, contemplando 210 crianças e adolescentes.

ORGANIZAÇÃO

O evento foi organizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, por meio do CREAS e contou com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. A organização agradece a parceria do Cine Plus Emacite que cedeu o espaço para realização do evento e à APP do CEMMA.

MOBILIZAÇÃO

Na manhã do último sábado, dia 18, a equipe do CREAS também realizou uma mobilização na Praça Lauro Müller alusiva à data, com distribuição de panfletos orientativos.