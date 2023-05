Dia D de vacinação contra gripe aplicou mais de mil doses de vacina

Compartilhar no Facebook

Liberada para o público em geral (acima de 6 meses de idade), a vacina contra gripe teve no último sábado, 20, o Dia D de vacinação. As ESFs Caic, Vila Nova, Restinga, Central, Espigão do Bugre e Jardim América ficaram abertas das 8 às 16 horas para receber o público que foi exclusivamente para tomar vacina. Apenas a ESF Jardim América aproveitou a ocasião e realizou exames preventivos previamente agendados.

A Secretaria Municipal de Saúde lembra que a campanha de vacinação contra gripe ainda não terminou, encerrando-se no dia 31 de maio. Então, ainda dá tempo das pessoas irem até uma ESF e se imunizarem contra gripe, mesmo que tenham tomada a vacina no ano passado. É importante levar a carteirinha de vacinação de quem for receber a vacina.

Vale lembrar que a vacina é atualizada anualmente para garantir a proteção contra as variantes e subvariantes atuais, além das passadas. O objetivo da campanha contra gripe é reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza, na população-alvo para a vacinação.

Confira os dados do Dia D

ESF INFLUENZA/GRIPE OUTRAS TOTAL CENTRAL 196 82 278 CAIC 185 49 234 VILA NOVA 213 0 213 RESTINGA 125 66 191 ESPIGÃO DO BUGRE 183 41 224 JARDIM AMÉRICA 136 67 203 TOTAL 1038 305 1343

Campanha continua até 31 de maio

Cronograma das ESFs – Vacinação Contra Gripe – Horário Estendido

UNIDADE DE SAÚDE DIAS HORÁRIO ESF Central – tel: 99153-2991 Segunda à sexta-feira 7 às 19 horas ESF CAIC – tel: 3642-5586 Segunda à sexta-feira 7 às 19 horas ESF Ricardo Gregório – Vila Nova tel: 3642-7124 Segunda à sexta-feira 7 às 19 horas ESF Vereador Edson Luís Schultz – Restinga – tel: 3645-1033 Entrar em contato com a unidade para saber o dia que haverá vacinação à noite

Mafra conta com 10 salas de vacinação que atendem durante a semana, de segunda à sexta-feira, confira abaixo quais são

ESF BAIRRO ENDEREÇO E TELEFONE Ben. Ulla Schneider Jardim América Rua José Reitmeyer, s/n. 3642-9291 ESF Ricardo Gregório Vila Nova Rua Carlos Urbanite, s/n. 3642-7124 CAIC Vila das Flores Avenida das Rosas, 6377 – 3642-5586 Ben. Ana Zilda Ruthes Espigão do Bugre Rua Ramiro Ruthes, s/n. 3643-5162 Central Centro Mal. Floriano Peixoto, 1085/1217 – (47) 99153-2991 Guilherme Ganzert Faxinal Rua José Stoebel Filho s/n – 3643-1008 Edvino Hable São Lourenço Estrada Geral São Lourenço – 3643-6074 Ben. José Tauscheck Vista Alegre Rua Tupinambás, s/n. 3642-8005 Vereador Edson Luiz Schultz Restinga Rua Cirineo Mota Espesin esq. c/ Ben. Paulo Tavares – 3645-1033 Juventino Haas Petters Bela Vista dos Sul Rua Primitivo Peters, s/n. WhatsApp:3642-8678.

Mais informações: na sede administrativa da Secretaria Municipal de Saúde pelos telefones 3645-3931 e 3642-7468 na Coordenação da Atenção Básica ou nas próprias ESFs.