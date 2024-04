Educação de Mafra entrega materiais esportivos para escolas da rede municipal

A Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou na última quinta-feira, 28, no Ginásio da Escola de Ensino Básico Professor Mário de Oliveira Goeldner, entrega de materiais esportivos destinados às aulas de educação física, para as escolas da rede municipal de ensino.

A compra atendeu pedidos das próprias unidades, visando à reposição em razão de estarem deteriorados pelo uso. Para que fossem adequados às necessidades das escolas, a secretaria criou uma comissão com três professores de educação física para analisarem a qualidade e durabilidade do material a ser licitado. Assim, as empresas mandaram amostras para avaliação da equipe.

Com um investimento no valor de cerca de R$ 77 mil de recursos da Educação, foram adquiridos através do processo licitatório – Pregão Eletrônico Registro de Preços número: 019/2023 Processo número: 063/2023 – materiais esportivos como bolas (de Voleibol oficial, Basquetebol, Handebol, de Tênis de mesa, de Futsal e de Futebol de campo entre outras), além de apitos, cones, cronômetros, kits de argolas de arremesso, Peso de arremesso para atletismo 1 kg e outros materiais para a modalidade, também para berçário e educação infantil como bonecas, jogo de pega varetas, colchonetes, etc.

A Administração Municipal ressaltou a relevância de repor esses jogos e demais equipamentos, enfatizando a importância de continuar promovendo o esporte nas escolas. Destacou que a prática esportiva é fundamental no ambiente escolar, não apenas como parte do currículo, mas também pelos benefícios que oferece à saúde dos alunos e a sua socialização. Além disso, realçou que o esporte fomenta o companheirismo, a cooperação e o espírito de equipe. “Mafra está focada em fortalecer novamente o esporte por meio dos joguinhos e escolinhas, com os atletas participando cada vez mais de competições regionais e estaduais, revelando talentos e conquistando títulos”.

O Legislativo municipal também esteve presente na ocasião, demonstrando apoio e parabenizando pelas aquisições de qualidade e o que todo este material proporcionará no trabalho dos professores em benefício da educação das crianças e adolescentes.