Em Mafra 99,79% dos eleitores já fizeram a biometria

O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE/SC) lançou a nova etapa da campanha da biometria, um ano antes do fechamento do cadastro eleitoral para as eleições municipais de 2020.

Em Mafra 99,79% dos eleitores já fizeram o recadastramento biométrico. Hoje o município conta com 39.240 eleitores. Nas eleições de 2016 eram 42.678 eleitores e nas eleições gerais do ano passado 38.752. De 2016 para cá houve um decréscimo de 3.438 eleitores na cidade.

No lançamento da nova fase da campanha para biometria serão apresentados, entre outros dados, o número total de biometrizados em Santa Catarina até o momento e as metas para o ciclo da biometria 2019/2020. As ações da campanha incluem posts em mídias sociais, material de divulgação para rádios e TVs e ações locais nas Zonas Eleitorais do estado.

Lembrando que quem não fizer o recadastramento terá o título de eleitor cancelado e pode ter o CPF suspenso pela Receita Federal. Os que não votaram nas três últimas eleições – nem justificaram a ausência, e nem pagaram à s respectivas multas – poderão ter o seu título eleitoral cancelado pela Justiça Eleitoral. Destacando que o eleitor com o título cancelado fica impedido de votar e fica sem a chamada quitação eleitoral perdendo, entre outros direitos, o de retirar passaporte, carteira de identidade, inscrever-se em concursos públicos, matricular-se em instituições públicas de ensino, etc.

Para regularizar o título cancelado, o eleitor deve comparecer pessoalmente ao cartório eleitoral de seu atual município para requerer a regularização.

O recadastramento biométrico vai até o dia 28 de junho.