Em setembro terá passeio de Maria Fumaça entre Mafra e Lapa

No próximo dia 14 de julho, às 10h no Auditório da Câmara Municipal da Lapa-PR, será realizada a coletiva de imprensa para apresentar o passeio de Maria Fumaça que acontecerá em setembro, entre as cidades de Mafra-SC e Lapa.

O passeio integrará as comemorações do aniversário de Mafra, além de promover o turismo de ambos os municípios. Estarão presentes na coletiva os chefes do Executivo das duas cidades.

A promoção é da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária e prefeituras de Mafra e Lapa. Mais informações serão divulgadas em breve.

