Empresários do setor turístico de Mafra se reúnem para dar continuidade à “Rota Encantos do Planalto Norte”

Com o objetivo de atrair mais empresas para fomentar o turismo rural e urbano em Mafra, foi realizada na última quinta-feira, 18, no Senac, reunião com empresários já participantes do Projeto Rotas e Roteiros – Rota Encantos do Planalto Norte e também com novos representantes do setor do trade turístico, como hotéis, restaurantes, confeitarias, membros do turismo rural, de atrativos urbanos e artesãos.

O secretário municipal de governo, desenvolvimento econômico, turismo e cidadania, João Lázaro Lélis Ferreira, fez a abertura do evento destacando a potencialidade turística do município e a oportunidade de oferecer esta chance para profissionalização do setor turístico. “Estamos fazendo esforço para que vocês tenham acesso ao nosso trabalho e demais orientações. Assim conseguimos divulgar Mafra como um polo que tem potencial turístico, fazendo com que o turista venha visitar o município, hospedando-se aqui, usufruindo do comércio e das tantas atrações turísticas que temos a oferecer. Isso fomenta a economia local, mas precisamos, antes de tudo, conhecer o perfil do nosso turista. Por isso, estamos fazendo estes eventos, que seguem até dezembro”, declarou, agradecendo a presença de todos.

Trabalho em grupo

Como início das ações do projeto, a palestrante do evento e consultora do Sebrae, Franciele Mernitzki Batista, deu as boas-vindas aos novos participantes e destacou que os mesmos vêm para agregar mais valor turístico e cultural à rota. Ela explicou a forma de trabalho, abordando os seguintes assuntos: formação dos grupos de trabalho da governança da Rota Encantos do Planalto Norte; princípios fundamentais da governança e implantação da gestão. Franciele explicou sobre como seriam feitos os trabalhos em grupos, explorando temas como comercialização, marketing/divulgação e projetos (captação de recursos para a rota). “Para eu trabalhar marketing, para divulgar, para trazer turistas, eu preciso investir, e preciso de recursos. Porém, precisamos saber desenvolver um projeto e ir em busca desta receita”, disse, continuando o evento com a formação e integração dos grupos de trabalho.

Planalto Norte

O Rotas e Roteiros – Rota Encantos do Planalto Norte conta com a participação de oito municípios: Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva e Três Barras. Para saber mais sobre os atrativos, acesse: @encantosdoplanaltonorte